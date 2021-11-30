KALYON ENERJİ'DEN KARAPINAR GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ İÇİN 812 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN ANLAŞMASI

KALYON Enerji, Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali için 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Temiz ve yenilenebilir enerjiye ulaşım hedefini yakalamak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki güneşimiz bir, geleceğimiz bir, enerjimiz milli, geleceğimiz güçlü" dedi.

Kalyon Enerji, Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali için İngiliz İhracat Kredi Ajansı UK Export Finance (UKEF), J.P. Morgan Chase Bank, Denizbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası(TSKB) ve Türkiye Vakıflar Bankası ile 12 yıl vadeli toplam 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı.

"2022 YILININ SONUNA GELMEDEN TAM KAPASİTEYLE DEVREYE ALMIŞ OLACAĞIZ"

"GÜNEŞİMİZ BİR, GELECEĞİMİZ BİR, ENERJİMİZ MİLLİ, GELECEĞİMİZ GÜÇLÜ"

KALYON KARAPINAR ENERJİ SANTRALİ

Toplamda 20 milyon metrekare, diğer bir ifadeyle yaklaşık 2 bin 600 futbol sahası genişliğinde bir alan üzerine kurulmakta olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, tamamlandığında 1350 megavat DC kurulu gücü ve yıllık 2 milyar 600 kilovatsaat üretimi ile dünyanın en büyük güneş enerjisi santrallerinden birisi olacak. Hem fabrika hem de santral bir arada değerlendirildiğinde güneş enerjisi alanında şirketin toplam 1,4 milyar dolarlık bir yatırımı bulunuyor. Türkiye'nin güneş enerjisi alanına yapılan en büyük ve en kapsamlı yatırımı olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde merkezinde olacak SCADA yönetim merkezinin hem çok işlevsel hem de sembol olması amaçlanıyor. SCADA Merkezinin mimari özellikleri ile sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve teknoloji yaklaşımını yansıtacak bir tasarıma sahip olması hedefi doğrultusunda bir mimari yarışma düzenlenerek sonuçlandırıldı. Bilim insanlarının buluştuğu, konferansların düzenlendiği, bilimsel oturumların yapıldığı ve öğrencilerin bir araya gelip enerji alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebileceği temeli atılan merkezin mühendislik ve kurulum süreçleri tüm hızıyla devam etmektedir.

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi? — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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