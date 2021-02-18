Kalpten tedavi gören genç basketbolcu parkelere döndü
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Kalpten tedavi gören genç basketbolcu parkelere döndü

18.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:49
Kalpten tedavi gören genç basketbolcu parkelere döndü

HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde forma giyen ve kalbinde delik olduğu belirlenen 17 yaşındaki Elanur Menteş, tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak parkelere geri döndü.

HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde forma giyen ve kalbinde delik olduğu belirlenen 17 yaşındaki Elanur Menteş, tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak parkelere geri döndü.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin genç oyuncusu Elanur Menteş, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle 1 ay önce özel hastanede muayene oldu. Kontrollerde Elanur'un kalbinin doğuştan delik olduğu ortaya çıktı. Hemen tedaviye alınan Elanur'un kalbindeki delik, anjiyo yapılarak kapatıldı.

Başarılı geçen tedavi sürecinin ardından Elanur Menteş yeniden basketbola döndü. Çalışmalara başlayan sporcu, çok mutlu olduğunu belirtti. 

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle önce korktuğunu anlatan Elanur, "Ameliyatım ve tedavi sürecim başarılı geçti. İlk duyduğumda çok korktum ama doktorum ve hocalarım durumu atlatmama çok yardımcı oldu. Şu an çok iyiyim. Bir hafta önce antrenmanlara yeniden başladım. Parkelere dönmeyi çok özlemiştim, şu anda çok mutluyum" dedi.

Kalpten tedavi gören genç basketbolcu parkelere döndü
Kalpten tedavi gören genç basketbolcu parkelere döndü
Kalpten tedavi gören genç basketbolcu parkelere döndü
Kalpten tedavi gören genç basketbolcu parkelere döndü
Kalpten tedavi gören genç basketbolcu parkelere döndü
Kalpten tedavi gören genç basketbolcu parkelere döndü
Kalpten tedavi gören genç basketbolcu parkelere döndü
Kalpten tedavi gören genç basketbolcu parkelere döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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