Kalpleri duran anne ile karnındaki bebeğin mucize kurtuluşu duygulandırdı
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Kalpleri duran anne ile karnındaki bebeğin mucize kurtuluşu duygulandırdı

Van'da, 36 haftalık hamileyken hem kendi hem de bebeğinin kalbi duran Semra Esen, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 6 branştan uzman doktorun müdahalesiyle sağlıklı bir şekilde çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

23.07.2020 13:18 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:29

Van'da, 36 haftalık hamileyken hem kendi hem de bebeğinin kalbi duran Semra Esen, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 6 branştan uzman doktorun müdahalesiyle sağlıklı bir şekilde çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde yaşayan kalp hastası 28 yaşındaki Semra Esen, 36 haftalık hamileyken fenalaştı.

Ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan anne ile karnındaki bebeğinin, kalplerinin durduğu tespit edildi.

Bunun üzerine, acil servis ortamında 6 branştan doktor, anne ve bebeğin hayata tutunması için cansiperane bir mücadele ortaya koydu.

Anneye sezaryenle doğum yaptıran doktorlar, anne ve bebeği kalp masajıyla hayata döndürdü. Daha sonra rahim alma operasyonu gerçekleştiren doktorlar, iki hastanın da tamamen sağlığına kavuşması için mücadele etti.

14 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından normal servise alınan annenin, uğruna ölümü göze aldığı bebeğine kavuşma anında yaşadığı mutluluk, hem ailesinin hem de doktorlarının gözlerini yaşarttı.

"Çok büyük bir mucize yaşadık"

Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Doktor Erhan Hanlıgil, AA muhabirine, acile servise getirilen hasta için tüm doktorların seferber olduğunu söyledi.

Kalbi duran annenin karnındaki bebeği hızlıca çıkardıklarını, ikisini de kalp masajı uygulayarak hayata döndürdüklerini anlatan Hanlıgil, şunları kaydetti:

"Annenin rahim operasyonunu tamamladıktan sonra kalp ve damar cerrahisine teslim ettik. Orada kalp replasmanı oldu. Şu an anne ve bebeği yaşıyor. Çok büyük bir mucize yaşadık. Çok hızlı bir şekilde müdahale etmemiz, dört dakikadan kısa sürede bebeği çıkarmamız, çok büyük bir olay. Hep beraber bu işe büyük bir emek verdik. Bu durumdaki anne ve bebeğinin yaşama şansı çok azdır. O yüzden mucize diyoruz. Anne ve bebeğinin yaşadığını görünce gözyaşlarımı tutamadım. Her gün onları ziyaret ediyorum. Sağlık durumları gayet iyi. Bu da bizi mutlu ediyor."

"Çürüyen kalp kapakçığını değiştirdik"

Kalp ve Damar Cerrahı Murat Sezgin de annenin kalbinin çalışmasının ardından hızlıca ameliyata aldıklarını ve tüm risklere rağmen çürümüş eski kalp kapakçığını çıkarıp yerine yeni bir kalp kapakçığı yerleştirdiklerini belirtti.

Yoğun bakım sürecinde hastayla yakından ilgilendiklerini aktaran Sezgin, hastanın tüm riskleri atlattığını ve yavaş yavaş sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Başhekim Yardımcısı Remzi Sarıkaya da Kovid-19 salgın sürecine rağmen, tüm sağlık hizmetlerini eksiksiz olarak vatandaşa sunduklarını anlattı.

Tüm branşlardaki doktorların müdahalesiyle hayata tutunan anne ve bebeğinin, kendilerine moral kaynağı olduğunu belirten Sarıkaya, "Çok organize ve yerinde müdahalelerle anne ve bebeğinin yaşaması bizim için mutluluk verici. Bu pandemi sürecinde bize moral oldu. Bu nedenle tüm ekibimizi kutluyorum." dedi.

Dördüncü çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan anne Esen ise "Gerçekten bir mucizeyi yaşadık. Doktorların anlattığına göre zor bir süreç atlattık. Bebeğimi kucağıma almam nasip oldu. Ben de bebeğim de hayata döndük. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Allah tüm doktorlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kalpleri duran anne ile karnındaki bebeğin mucize kurtuluşu duygulandırdı

Kaynak: AA

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