Kalpazanların, tır şoförü kurnazlığını jandarma bozdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kalpazanların, tır şoförü kurnazlığını jandarma bozdu

Kalpazanların, tır şoförü kurnazlığını jandarma bozdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elindeki sahte paraları tır şoförlerine vererek piyasaya süren şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elindeki sahte paraları tır şoförlerine vererek piyasaya süren şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sahte paraların piyasaya sürüldüğü yönünde bilgi aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından A.Y. isimli bir şahsın elinde bulunan sahte paraları nakliye işiyle uğraşan tır şoförlerine vererek piyasaya sürdüğünü tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın adresini belirleyen ekipler, Muallimköy Mahallesi'nde bulunan adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 22 adet 200 lira, 50 adet 100 lira olmak üzere toplamda 9 bin 400 lira sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaşlıları hedef alan dolandırıcıdan iğrenç savunma; 'Fitrelerini aldım'
Yaşlıları hedef alan dolandırıcıdan iğrenç savunma; "Fitrelerini aldım"
Baba ve 17 yaşındaki oğlu arazide öldürüldü! Çifte cinayetin nedeni pes dedirtecek cinsten
Baba ve 17 yaşındaki oğlu arazide öldürüldü! Çifte cinayetin nedeni pes dedirtecek cinsten
Marmara bulutlarla kaplandı, İstanbul dahil 4 il için sağanak uyarısı geldi
Marmara bulutlarla kaplandı, İstanbul dahil 4 il için sağanak uyarısı geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Diego Serdar Aziz Rıza Kayaalp Yılmaz Vural Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kalpazanların, tır şoförü kurnazlığını jandarma bozdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 13:01:03. #1.16#

title