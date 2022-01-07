Kalpazanlara operasyon: 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kalpazanlara operasyon: 2 şüpheli yakalandı

Kalpazanlara operasyon: 2 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, sahte para basarak piyasaya süren 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, sahte para basarak piyasaya süren 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bulunan 3 akaryakıt istasyonundan sahte para ile akaryakıt alındığı yönündeki ihbarın üzerine harekete geçti. Ekipler, birçok ilde piyasaya sürülen aynı seri numaralı sahte paralarla, çalıntı kaydı bulunan iki araca yakıt alındığını tespit etti. Şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştiren ekipler, şüphelilerin ikametlerinde ve olayda kullanıldıkları araçlarda yaptıkları aramalar sonucu; 1 adet tabanca, 61 adet fişek, 6 adet sahte para ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili olarak 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken şüphelilerin yasal işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - GAZİANTEP

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