Kalpazanlara baskın: Gerçeğinden ayırt etmek çok zor
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda 2 kişi yakalanırken sahte 500 bin lira ele geçirildi.
BANKAMATİKLERDE KONTROLÜNÜ YAPINEle geçirilen sahte paraları inceleyen jandarma ekipleri, söz konusu paraların gerçeğine çok yakın olarak basılmış olduğunu, ultraviyole ışıkta bile sahte olup olmadığının anlaşılamadığını tespit etti.
Jandarma, vatandaşlara şüphe duyduklarında paraları bankamatiklerden kendi hesaplarına yatırarak kontrolünü yapabileceklerini, eğer banknot sahte ise bankamatiğin bu parayı kabul etmeyeceğini ifade etti. Yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İstanbul