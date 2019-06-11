"Kalp Yetmezliğinde Kalbini Erken Tanı" toplantısı

Kalp yetersizliğine ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde "Kalp Yetmezliğinde Kalbini Erken Tanı" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kalp yetersizliğine dair bilinci arttırmak ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi vermek amacıyla, Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Sucu önderliğinde düzenlenen toplantıya doktor, hastane çalışanları, hasta ve hasta yakınları katıldı.

Prof. Dr. Sucu, toplantıda yaptığı konuşmada, oldukça yaygın bir hastalık olan kalp yetersizliğinin, kalp performansının azalması sonucu, kalbin doku ve organlara gereken yeterli kanı iletememesiyle ortaya çıktığını belirterek, "Hastalığın başlıca belirtileri arasında yatarken ve egzersiz sırasında nefes darlığı, bacaklarda ödem veya çabuk yorulma gibi semptomlar yer alıyor. Öksürük, iştahsızlık, çarpıntı, gece sık idrara çıkma ve yorgunluk gibi diğer belirtiler de kalp yetersizliğinin habercisi olabilir." diye konuştu.

Kalp yetersizliğinin hayat kalitesinde bozulmaya yol açtığına, tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Murat Sucu, erken tanı, sıkı takip ve doğru tedaviyle hastalığın kontrol altına alınmasının mümkün olduğunu vurguladı.

Sucu, kalp yetersizliği tedavisinde önemli adımlar atıldığını dile getirerek, "Her türlü tedaviyi Gaziantep Üniversite Hastanesinde yapabiliyoruz. Tedavide hedefimiz, kalp yetersizliğine bağlı ölüm ve hastane yatışlarını engelleyerek hastaların egzersiz kapasitesini ve hayat kalitesini yükseltmeye çalışmak." dedi.

Başhekim Doç. Dr. Suat Zengin ise son dönemlerde hastane bünyesinde kalp yetmezliği, diyabet, çölyak gibi kronik hastalıklara dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini kaydetti.

Kaynak: AA