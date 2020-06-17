Kalp yetmezliği olan hasta, ambulans helikopterle Kayseri'ye getirildi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde tedavi gören kalp yetmezliği olan hasta, ambulans helikopter ile şehir merkezine getirildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde tedavi gören kalp yetmezliği olan hasta, ambulans helikopter ile şehir merkezine getirildi. Pınarbaşı ilçesinde kalp yetmezliği tedavisi gören hasta, önce Sarız ilçesine sevk edildi. Daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sarız ilçesinden alınan hasta kent merkezine getirilerek Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. - KAYSERİ Kaynak: İHA