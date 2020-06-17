Kalp yetmezliği olan hasta, ambulans helikopterle Kayseri'ye getirildi
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde tedavi gören kalp yetmezliği olan hasta, ambulans helikopter ile şehir merkezine getirildi.
17.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:54
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde tedavi gören kalp yetmezliği olan hasta, ambulans helikopter ile şehir merkezine getirildi.
Pınarbaşı ilçesinde kalp yetmezliği tedavisi gören hasta, önce Sarız ilçesine sevk edildi. Daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sarız ilçesinden alınan hasta kent merkezine getirilerek Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA