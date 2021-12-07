Son dakika haberleri! Ambulans uçak, kalp yetmezliği olan 1 haftalık bebek için havalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Ambulans uçak, kalp yetmezliği olan 1 haftalık bebek için havalandı

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... SİVAS'ta, 1 hafta önce dünyaya gelen, kalp yetmezliği ve pulmoner hipertansiyonu bulunan bebek, ambulans uçakla İstanbul'daki hastaneye sevk edildi.

İSTANBUL (DHA) - SİVAS'ta, 1 hafta önce dünyaya gelen, kalp yetmezliği ve pulmoner hipertansiyonu bulunan bebek, ambulans uçakla İstanbul'daki hastaneye sevk edildi.

Kentteki Numune Hastanesi'nde 1 hafta önce dünyaya gelen, Alender- Halime Macin çiftinin bebeklerine, kalp yetmezliği ve pulmoner hipertansiyon teşhisi koyuldu. Hastanede tedavisi süren ve henüz ismi konulmayan bebeğin İstanbul'da tedavi edilmesine karar verildi. 1 haftalık bebek için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans uçak talep edildi. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na bebek için bugün ambulans uçak indi. Hastaneden alınarak havalimanına getirilen bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü. Bebeğin tedaisine, İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilecek.


Son dakika haberleri! Ambulans uçak, kalp yetmezliği olan 1 haftalık bebek için havalandı

Son dakika haberleri! Ambulans uçak, kalp yetmezliği olan 1 haftalık bebek için havalandı

Son dakika haberleri! Ambulans uçak, kalp yetmezliği olan 1 haftalık bebek için havalandı

Son dakika haberleri! Ambulans uçak, kalp yetmezliği olan 1 haftalık bebek için havalandı

Son dakika haberleri! Ambulans uçak, kalp yetmezliği olan 1 haftalık bebek için havalandı

Son dakika haberleri! Ambulans uçak, kalp yetmezliği olan 1 haftalık bebek için havalandı

Son dakika haberleri! Ambulans uçak, kalp yetmezliği olan 1 haftalık bebek için havalandı

Son dakika haberleri! Ambulans uçak, kalp yetmezliği olan 1 haftalık bebek için havalandı

Son dakika haberleri! Ambulans uçak, kalp yetmezliği olan 1 haftalık bebek için havalandı

Son dakika haberleri! Ambulans uçak, kalp yetmezliği olan 1 haftalık bebek için havalandı

İstanbullular dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı

İstanbullular dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı

 İstanbul'da vatandaşları endişelendiren koku deprem habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den yanıt geldi

İstanbul'da vatandaşları endişelendiren koku deprem habercisi mi? Prof. Dr. Naci Görür'den yanıt geldi

 Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı

Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title