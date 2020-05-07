Kalp yetmezliği bulunan minik bebekler için ambulans uçak havalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kalp yetmezliği bulunan minik bebekler için ambulans uçak havalandı

Kalp yetmezliği bulunan minik bebekler için ambulans uçak havalandı
07.05.2020 23:05 | Son Güncelleme: 07.05.2020 23:08

Ağrı'da kalp yetmezliği bulunan 2 ve 5 günlük iki bebek, Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla tedavilerinin yapılması için Ankara ve İstanbul'daki hastanelere götürüldü.

Ağrı'da kalp yetmezliği bulunan 2 ve 5 günlük iki bebek, Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla tedavilerinin yapılması için Ankara ve İstanbul'daki hastanelere götürüldü.

Kentte 3 Mayıs'ta dünyaya gelen 5 günlük Mirza Altan ile 2 günlük ismi henüz konulmayan bebekte, Ağrı Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde kalp yetmezliği tespit edildi.

Hayati tehlikeleri bulunan bebeklerin tam teşekküllü bir hastanede tedavi görmesi için girişimde bulunan Belediye Başkanı Savcı Sayan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşerek, durumu iletti.

Ambulanslarla Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na taşınan bebekler, burada Bakan Koca'nın talimatıyla gönderilen özel uçağa alındı.

Kalp yetmezliği bulanan bebekler, Ankara ve İstanbul'daki hastanelerde tedavi edilecek.

İsmi konulmayan bebek Bakan Koca'nın ismini taşıyacak

Sayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kalp rahatsızlığı bulunan bebekleri daha iyi şartlarda tedavi edilmek üzere ambulans uçakla Ankara ve İstanbul'a gönderdiklerini anlattı.

Ağrı'ya 15 yıl önce ambulans uçağın geleceğini hayal edemediklerini belirten Sayan, şöyle konuştu:

"Hastanelerde rehin kalmıştık. Türkiye Cumhuriyeti öyle bir devlet ki koronavirüsün bütün dünyayı rehin aldığı bir dönemde 2 bebek için Ağrı'ya uçak gönderiyor. Ağrı'dan, uzak doğudan ve en uzak şehirden alıp götürüyor. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Sağlık Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bebeklerden birisinin ismi bırakılmamış. Onun da ismini Sağlık Bakanımızın ismi olan Fahrettin ismini koyuyoruz. Fahrettin Koca Bey'in ismini bu bebeğimize veriyoruz. Ailesinden izin aldık. Sayın Sağlık Bakanımız çok çalışmıştı, Ağrı'da bir hatırası olsun."

Devletin, milletine sunduğu imkanlarla gurur duyduklarını vurgulayan Sayan, "İnşallah birileri bundan ders alır. Hastanelere karşı çıkanlar, devletin bir şey yapmadığını dillendirmeye çalışanlar, bu olaydan ders çıkarırlar." dedi.

Kalp yetmezliği bulunan minik bebekler için ambulans uçak havalandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı Haberler
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu Haberler
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Haberler
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı Haberler
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili...
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik Haberler
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti harekete geçti! İşte madde madde yapılacak değişiklikler
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti harekete geçti! İşte madde madde yapılacak...
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi
Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti
Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti
4 camiyi talan eden hırsız, elindeki dövme sayesinde yakalandı
4 camiyi talan eden hırsız, elindeki dövme sayesinde yakalandı
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek
500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü
500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
Hasta numarası yapan şahsın, kiraladığı ambulanstan 6 valiz esrar çıktı
Hasta numarası yapan şahsın, kiraladığı ambulanstan 6 valiz esrar çıktı
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor
Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mehmet Cahit Turhan
Magazin Tarkan Müge Anlı Seda Sayan Demet Akalın
Spor Neymar Falcao Gökhan Gönül Loris Karius Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Mayıs Karar Bursa Futbol
Şu an buradasınız: Kalp yetmezliği bulunan minik bebekler için ambulans uçak havalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 23:33:45. #1.14#
title