8 buçuk aylık Elif Nur kalp yetmezliğinden öldü

8 buçuk aylık Elif Nur kalp yetmezliğinden öldü

Kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir Ankara'da tedavi altında tutulan 8 buçuk aylık Elif Nur, yaşam mücadelesini kaybetti.

8 buçuk aylık Elif Nur kalp yetmezliğinden öldü

Kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir Ankara'da tedavi altında tutulan 8 buçuk aylık Elif Nur, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kastamonu'da Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünde çalışan Hamdi Öztekin'in 8 buçuk aylık down sendromlu kızı Elif Nur, kalp yetmezliği sonrası Ankara'da bir süredir tedavi altında tutuluyordu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde tedavisi süren 8 buçuk aylık Elif Nur, yaşam mücadelesini kaybetti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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