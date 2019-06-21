Kalp yetersizliğinin ekonomik külfeti yüksek

Medicana Kadıköy Hastanesi tarafından kalp yetersizliğine dair bilinci artırmak ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi vermek amacıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Medicana Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer kalp yetersizliği hastalığı semptomları ve yeni tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Kalp performansının azalması sonucu, kalbin doku ve organlara gereken yeterli kanı iletememesiyle ortaya çıkan kalp yetersizliği oldukça yaygın bir hastalık. Hastalığın başlıca belirtileri arasında yatarken ve egzersiz sırasında nefes darlığı, bacaklarda ödem, halsizlik veya çabuk yorulma gibi semptomlar yer alıyor. Öksürük, iştahsızlık, çarpıntı, gece sık idrara çıkma ve yorgunluk gibi diğer belirtiler de kalp yetersizliğinin habercisi olabilir.

Kronik bir hastalık olan kalp yetersizliği hastaların hayat kalitesinde bozulmaya yol açıyor. Kalp yetersizliği hastaları hastaneye yatışı gerektiren durumlarla karşılaşılabiliyor. Tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabilen bu hastalığın tedavisinde, pahalı cihazlara ve çoklu ilaç tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca sık hastane yatışları nedeniyle hastalık, hastalar, hasta yakınları ve sağlık sektörü için ciddi ekonomik külfetlere yol açabiliyor.

Kalp yetersizliği tedavisinde önemli adımlar atıldığını vurgulayan Başer: "Kalp yetersizliği kardiyolojinin en çaresiz kaldığı alanlardan biriydi. Ama yeni nesil ilaçlar ve tedavi yöntemleriyle kalp yetersizliği ve hastalığın yarattığı çaresizlik bir kader olmaktan çıktı. Yeni tedavi yöntemleriyle hedefimiz ölümü ve hastane yatışlarını engellemek kadar hastaların egzersiz kapasitesini ve hayat kalitesini yükseltmeye çalışmak. Doğru zamanda doğru tedaviye başlamak hastaların hayat kalitesini yükseltmede çok önemli rol oynuyor." dedi.

Kaynak: Bültenler