Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası 4. bölüm bugün var mı? Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası 4. bölüm bugün var mı? Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası 4. bölüm bugün var mı? Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Ekranları sevilen dizisi Kalp Yarası bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kalp Yarası dizisi izlemek isteyen izleyiciler Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman, Kalp Yarası 4. bölüm bugün var mı, Kalp Yarası son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Kalp Yarası bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kalp Yarası dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman, Kalp Yarası final bölüm bugün mü, Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baha'nın Ayşe'yi kurtarmaya çalışırken yaraladığı genç ölünce hapis cezası katlanır. Zor günlerden geçen Baha, Ayşe'nin evlendiğini duyunca büyük bir şok yaşar.

Baha'nın durumunu öğrenince büyük bir üzüntü yaşayan Ayşe, Ferit'e karşı duygularının da yoğunlaştığını fark eder. Ferit'in Hande'ye karşı bir şey hissettiğini düşünen Ayşe ikilemde kalır. Tam bu sırada Hatay'a beklenmedik bir misafir gelir. Bu davetsiz ve beklenmedik misafir konağın altının üstüne getirir.

Babasının ölümüne seyirci kalan Yaman için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Hande tarafından sürekli hor görülen Yaman kendine yeni bir yol çizmeye karar verir.

Antakya'ya gelen gizemli misafirin peşine düşen Hande ise Ayşe'yle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır. Tehlikeli bir oyuna girişen Hande tüm dengeleri değiştirerek oyunu yeniden kuracaktır.

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hande, Yaman'ı vurmak isterken kazara Ayşe'yi vurmuştur. Ayşe'nin vurulması herkesin hayatını bir kez daha tepetaklak eder ve büyük yüzleşmelere neden olur. Peki Ayşe'yi vuran Hande hapse girecek mi? Hande ve Ferit'in evlenmemesine çok sevinen Yaman, bu defa Hande'yi elde edebileceğini düşünmektedir. Eski nişanlısının başka bir kızla evlenmesi Hande'yi saplantılı hale getirince Yaman daha da hırslanır. Yaman sevdiğini elde etmek uğruna vereceği savaşta gittikçe masumiyetini kaybetmeye başlar. Geçmişe dair her şeyi yok edip yepyeni bir insan olmak isteyen Yaman'ın büyük sırrı nedir? Ayşe'nin vurulmasıyla derinden sarsılacak olan Ferit, önemli bir karar verir. Ferit'in bu kararı ne olacaktır?

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ersin Tatar Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Buse Varol Yıldız Tilbe Seren Serengil Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Metin Oktay Serdar Aziz Taylan Antalyalı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası 4. bölüm bugün var mı? Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 10:03:19. #1.14#

title