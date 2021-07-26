Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası 4. bölüm bugün var mı? Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranları sevilen dizisi Kalp Yarası bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kalp Yarası dizisi izlemek isteyen izleyiciler Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman, Kalp Yarası 4. bölüm bugün var mı, Kalp Yarası son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Kalp Yarası bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kalp Yarası dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman, Kalp Yarası final bölüm bugün mü, Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baha'nın Ayşe'yi kurtarmaya çalışırken yaraladığı genç ölünce hapis cezası katlanır. Zor günlerden geçen Baha, Ayşe'nin evlendiğini duyunca büyük bir şok yaşar.

Baha'nın durumunu öğrenince büyük bir üzüntü yaşayan Ayşe, Ferit'e karşı duygularının da yoğunlaştığını fark eder. Ferit'in Hande'ye karşı bir şey hissettiğini düşünen Ayşe ikilemde kalır. Tam bu sırada Hatay'a beklenmedik bir misafir gelir. Bu davetsiz ve beklenmedik misafir konağın altının üstüne getirir.

Babasının ölümüne seyirci kalan Yaman için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Hande tarafından sürekli hor görülen Yaman kendine yeni bir yol çizmeye karar verir.

Antakya'ya gelen gizemli misafirin peşine düşen Hande ise Ayşe'yle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır. Tehlikeli bir oyuna girişen Hande tüm dengeleri değiştirerek oyunu yeniden kuracaktır.

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hande, Yaman'ı vurmak isterken kazara Ayşe'yi vurmuştur. Ayşe'nin vurulması herkesin hayatını bir kez daha tepetaklak eder ve büyük yüzleşmelere neden olur. Peki Ayşe'yi vuran Hande hapse girecek mi? Hande ve Ferit'in evlenmemesine çok sevinen Yaman, bu defa Hande'yi elde edebileceğini düşünmektedir. Eski nişanlısının başka bir kızla evlenmesi Hande'yi saplantılı hale getirince Yaman daha da hırslanır. Yaman sevdiğini elde etmek uğruna vereceği savaşta gittikçe masumiyetini kaybetmeye başlar. Geçmişe dair her şeyi yok edip yepyeni bir insan olmak isteyen Yaman'ın büyük sırrı nedir? Ayşe'nin vurulmasıyla derinden sarsılacak olan Ferit, önemli bir karar verir. Ferit'in bu kararı ne olacaktır?