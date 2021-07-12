Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası 4. fragmanı yayınlandı mı?
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Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası 4. fragmanı yayınlandı mı?

Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası 4. fragmanı yayınlandı mı?
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Ekranları sevilen dizisi Kalp Yarası bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kalp Yarası dizisi izlemek isteyen izleyiciler Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman, Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Kalp Yarası bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kalp Yarası dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman, Kalp Yarası Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı izle, Kalp Yarası 4. fragmanı yayınlandı mı, Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hande, Yaman'ı vurmak isterken kazara Ayşe'yi vurmuştur. Ayşe'nin vurulması herkesin hayatını bir kez daha tepetaklak eder ve büyük yüzleşmelere neden olur. Peki Ayşe'yi vuran Hande hapse girecek mi? Hande ve Ferit'in evlenmemesine çok sevinen Yaman, bu defa Hande'yi elde edebileceğini düşünmektedir. Eski nişanlısının başka bir kızla evlenmesi Hande'yi saplantılı hale getirince Yaman daha da hırslanır. Yaman sevdiğini elde etmek uğruna vereceği savaşta gittikçe masumiyetini kaybetmeye başlar. Geçmişe dair her şeyi yok edip yepyeni bir insan olmak isteyen Yaman'ın büyük sırrı nedir? Ayşe'nin vurulmasıyla derinden sarsılacak olan Ferit, önemli bir karar verir. Ferit'in bu kararı ne olacaktır?

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit ve Ayşe'nin herkesin şaşkın bakışları altında nikah masasına oturması, Antakya'nın gündemine damga vurur. Hande büyük bir hayal kırıklığı yaşarken; Hüseyin ve Zümrüt Varoğlu, Sancakzadelerle tüm ilişkilerini keserler. Gelecek planları çöken Azade Hanım ise Ayşe'yi gelin olarak kabul etmez. Ferit, herkesi aşk evliliği yaptığına inandırmaya çalışırken; Ayşe karşısında hem Hande'yi hem Azade'yi bulur. Yaman, her şeyini kaybetse bile Hande'nin peşini bırakmaz; ancak Zümrüt, Hande'nin bir şeyler sakladığından şüphelenmektedir.

KALP YARASI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası 3. bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası 4. fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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