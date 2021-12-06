Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası 23. bölüm bugün var mı? Kalp Yarası 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe, yaşadığı felaketlerin sorumlusu olarak gördüğü Hande'ye karşı yaptığı tehlikeli hamlenin sonucunda dedesi Şahin'le yüzleşmek zorunda kalır. Sancakzadelere karşı güçlerini birleştiren Hande ve Yaman, intikamları uğruna yeni bir yola girerler. Diğer tarafta Azade'nin tuzağına düşen Adnan ise reddedemeyeceği bir teklifle Yaman'ın kapısını çalar. Ferit ilişkilerini toparlamaya çalışsa da Ayşe tüm geçmişi ve geleceğiyle yüzleşmek zorunda kalınca bir karar aşamasına gelir. Ayşe'nin vereceği karar, Ferit ve Ayşe ilişkisini yeni bir dönemece sokar.

Annesinin hatıralarıyla teselli bulmaya çalışan Ayşe, Ferit'ten hiç beklemediği bir davranışla karşılaşır. Bu sürpriz Ayşe'nin Ferit'e olan duygularını ortaya çıkarırken, Ferit Ayşe'yle birlikte olabilme ihtimalinin güçlendiğini anlar.

Sinan, Ferit ve Azade'nin konakta Adnan'ı yok sayması Adnan'ın ailesine karşı harekete geçmesi için bardağı taşıran son damla olur. Adnan'ın bu hamlesi Yaman'ın elini güçlendirirken kendisini geri dönüşü olmayacak bir yola sokar.

Elif'in bir an önce iyileşmesi için Ayşe'ye yaklaşan Şahin'in karşısına hiç beklemediği bir isim çıkar. Ferit ve Mirza arasında sular bir türlü durulmazken Ayşe aldığı kararı tekrar sorgulamaya başlar.

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