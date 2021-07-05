Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası 2. bölüm bugün var mı? Kalp Yarası 3. fragmanı yayınlandı mı?

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Diziseverlerin merakla beklediği Kalp Yarası bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kalp Yarası dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman, Kalp Yarası 3. bölüm bugün var mı, Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ferit ve Ayşe'nin herkesin şaşkın bakışları altında nikah masasına oturması, Antakya'nın gündemine damga vurur. Hande büyük bir hayal kırıklığı yaşarken; Hüseyin ve Zümrüt Varoğlu, Sancakzadelerle tüm ilişkilerini keserler. Gelecek planları çöken Azade Hanım ise Ayşe'yi gelin olarak kabul etmez. Ferit, herkesi aşk evliliği yaptığına inandırmaya çalışırken; Ayşe karşısında hem Hande'yi hem Azade'yi bulur. Yaman, her şeyini kaybetse bile Hande'nin peşini bırakmaz; ancak Zümrüt, Hande'nin bir şeyler sakladığından şüphelenmektedir.

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit Sancakzade, Antakya'nın köklü ailelerinden birinin el üstünde tutulan veliahdıdır. Ayşe ise hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, İstanbul'da yaşayan, hayat dolu bir genç kızdır.

Ailesinin tercihi Varoğlu Ailesi'nin kızı Hande ile evlenmek üzere olan Ferit, düğün öncesi gerçeklerle yüzleşir ve dünyası altüst olur. İhanetle sarsılan Ferit'in yolu, Ayşe'yle kesişir. İkili, tesadüfi tanışmalarının ardından kendilerini zorlu bir evlilik oyununun içinde bulurlar.

Medeniyetlerin beşiği olan kadim bir toprakta, Antakya'da geçen hikâye, dostluğun aşkla, geçmişin gelecekle, tutkunun sabırla sınanmasıyla gerçek bir aşk hikâyesine dönüşür.

KALP YARASI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!