Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası 19. bölüm bugün var mı? Kalp Yarası 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azade'nin Ayşe'nin suçsuzluğunu ispatlayan görüntüleri sakladığı ortaya çıkınca, Ferit annesine sert bir tepki verir. Video skandalının ortaya çıkmasıyla Sancakzade Ailesi'nde taşlar yerinden oynar.

Yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen Ayşe ve Ferit, kendilerine yeni bir hayat kurmak için harekete geçer. Ancak çiftin her anını yakından takip eden Mirza, onların hayatına dahil olmak için planını çoktan yapmıştır.

Azade'nin sakladığı video sadece kendi ailesinde değil, Varoğlu Ailesi'nde de bir takım hesaplaşmalara neden olur. Köşeye sıkışan Hande bazı kritik kararlar alır.

Yaman'ın intikam uğruna attığı her adım Sancakzade Ailesi'nde bir yıkıma sebep olurken Hande, Yaman'ın planını bozmak için bir tuzak kura

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

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