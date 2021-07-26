Kalp Yarası nerede çekiliyor? Kalp Yarası hangi şehirde ve ilçede çekildi? Dizi çekimleri nerede yapıldı?

Dizilerin çekildiği mekanlar merak ediliyor. Nerede çekildiği merak edilen dizilerden birisi de Kalp Yarası dizisidir. Peki, Kalp Yarası nerede çekiliyor? Kalp Yarası dizisi hangi şehirde, ilçede çekildi? Dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor? Kalp Yarası çekimleri Türkiye'de mi yapılıyor? Dizi çekimleri hangi bölgemizde? İşte detaylar...

Ekranların yeni başlayan dizisi Kalp Yarası nerede çekiliyor merak ediliyor. Peki, Kalp Yarası hangi şehirde çekildi? Kalp Yarası hangi ilçede çekiliyor? Kalp Yarası, Türkiye'de mi çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Kalp Yarası nerede çekiliyor? Kalp Yarası nerede çekildi? Ayrıntılı bilgiler sizlerle...

KALP YARASI KONUSU NE?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kalp Yarası dizisi Hatay'da çekilmektedir. Dizi çekimleri Hatay'ın merkez ilçesi olan Antakya'da çekiliyor. Buna ek olarak dizinin bazı sahnelerinin Hatay dışında da çekildiği olabiliyor. Fakat genel olarak dizi çekimleri Hatay'da yapılmaktadır.

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

Gökhan Alkan : Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin : Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran : Hande Varoğlu

Toprak Can Adıgüzel : Yaman Öztürk

Şenay Gürler : Azade Sancakzade

Mahir Günşiray : Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç :: Zümrüt Varoğlu

Rıza Akın : Hüseyin Varoğlu

İnanç Konukçu : Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah : Leman Sancakzade

Naz Sayıner : Müge Sancakzade

Nail Kırmızıgül : İhsan

Yonca Şahinbaş : Vedia

Zehra Yılmaz : Betül

Melih Çardak : Bahtiyar Ağa

Kemal Burak Alper : Baha

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Baha'nın Ayşe'yi kurtarmaya çalışırken yaraladığı genç ölünce hapis cezası katlanır. Zor günlerden geçen Baha, Ayşe'nin evlendiğini duyunca büyük bir şok yaşar.

Baha'nın durumunu öğrenince büyük bir üzüntü yaşayan Ayşe, Ferit'e karşı duygularının da yoğunlaştığını fark eder. Ferit'in Hande'ye karşı bir şey hissettiğini düşünen Ayşe ikilemde kalır. Tam bu sırada Hatay'a beklenmedik bir misafir gelir. Bu davetsiz ve beklenmedik misafir konağın altının üstüne getirir.

Babasının ölümüne seyirci kalan Yaman için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Hande tarafından sürekli hor görülen Yaman kendine yeni bir yol çizmeye karar verir.

Antakya'ya gelen gizemli misafirin peşine düşen Hande ise Ayşe'yle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır. Tehlikeli bir oyuna girişen Hande tüm dengeleri değiştirerek oyunu yeniden kuracaktır.