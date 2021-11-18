Kalp Yarası fragman izle! Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı! Kalp Yarası 21. Bölüm fragmanı! Kalp Yarası dizisi fragmanı izle!

Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. ATV'nin sevilen dizilerinden olan Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? Kalp Yarası son bölümde neler oldu? Kalp Yarasıson bölüm izle! Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası 21. Bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte haberimizde…

KALP YARASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kalp Yarası her hafta Pazartesi günü ATV 'de saat 20:00 'da başlıyor.

Kalp Yarası SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zehirlenen Ayşe'nin hayatı riske girerken Ferit zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Bu seçim Ayşe'yi kahreder, Sancakzade Konağı'nda ise büyük bir üzüntüye sebep olur.

Kalp Yarası DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

Kalp Yarası YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

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