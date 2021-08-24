Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak?
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Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak?

Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak?
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ATV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Kalp Yarası 23 Ağustos Pazartesi akşamı yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 9. yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediyor. Peki, Kalp Yarası son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte detaylar...

Kalp Yarası yeni bölümünün akabinde izleyiciler gelecek bölümün fragmanı çıkacak mı araştırıyor. Dizi 23 Ağustos 20:00 'de ATV'de yayınlandı. Peki, Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? Kalp Yarası fragmanı nerede yayınlanır? Youtube'a yüklendi mi?

KALP YARASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kalp Yarası her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KALP YARASI 9. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Henüz Kalp Yarası 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 23 Ağustos Pazartesi yayınlanan bölümün sonunda 9. bölüm fragmanı yayınlandı.

KALP YARASI 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak?

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Kemal Burak Alper - Taha

Haber Yorumları
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Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? - Haberler
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