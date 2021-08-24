Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak?

ATV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Kalp Yarası 23 Ağustos Pazartesi akşamı yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Kalp Yarası 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 9. yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediyor. Peki, Kalp Yarası son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte detaylar...