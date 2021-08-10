Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak?

ATV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Kalp Yarası bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 7. yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediyor. Peki, Kalp Yarası son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte detaylar...

Kalp Yarası yeni bölümünün akabinde izleyiciler gelecek bölümün fragmanı çıkacak mı araştırıyor. Dizi bugün 20:00 'da ATV'de başlayacak. Peki, Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 7. bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? Kalp Yarası fragmanı nerede yayınlanır? Youtube'a yüklendi mi?

KALP YARASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kalp Yarası her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KALP YARASI 7. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Henüz Kalp Yarası 7. yeni bölüm fragmanı çıkmadı. Bugünkü 6. bölümün sonunda 7. bölüm fragmanı yayınlandı.

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Baha'ın ortaya çıkması Ayşe ve Ferit'in gerçek duygularını birbirlerine açmasına engel olur. Ferit Ayşe'ye mesafe alırken, Ayşe kaçak ve yaralı Baha'yla uğraşmak durumunda kalır. Hande ise Ayşe'yi Baha'yla köşeye sıkıştıracağını düşünürken ters köşe olur. Azade ve Hande ilk defa karşı karşıya gelirler. Ferit tüm şüphelerine rağmen Ayşe'ye karşı büyük bir adım atar, ancak Baha yüzünden sıkışan Ayşe'nin tepkileri ikiliyi bambaşka bir duyguya sürükler. Baha'nın Ayşe saplantısı ise tüm konak halkını büyük ve acı bir sınavdan geçirecektir.

KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE!