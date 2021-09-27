Kalp Yarası 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası yeni bölümde neler olur, yeni bölüm fragmanı var mı? Kalp Yarası 13. bölüm fragmanı izle! - Haberler
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Kalp Yarası 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası yeni bölümde neler olur, yeni bölüm fragmanı var mı? Kalp Yarası 13. bölüm fragmanı izle!

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Kalp Yarası 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası yeni bölümde neler olur, yeni bölüm fragmanı var mı? Kalp Yarası 13. bölüm fragmanı izle!

ATV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Kalp Yarası bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Kalp Yarası 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 14. yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediyor. Peki, Kalp Yarası son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanı ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte detaylar...

Kalp Yarası yeni bölümünün akabinde izleyiciler gelecek bölümün fragmanı çıkacak mı araştırıyor. Dizi bugün 20:00 'da ATV'de başlayacak. Peki, Kalp Yarası 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası 13. bölüm fragmanı izle! Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? Kalp Yarası fragmanı nerede yayınlanır? Youtube'a yüklendi mi?

Kalp Yarası her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

Henüz Kalp Yarası 14. yeni bölüm fragmanı çıkmadı. Bugünkü 13. bölümün sonunda 14. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

KALP YARASI 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Kalp Yarası 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası yeni bölümde neler olur, yeni bölüm fragmanı var mı? Kalp Yarası 13. bölüm fragmanı izle!

Ferit, Ayşe'nin avukatı olmaya karar verir!

Ayşe, Hüseyin'in tuttuğu avukatın manipülasyonu sonucu üzerine atılan suçu kabul ederek cezaevine girer. Ayşe'nin Baha'yı öldürmediğine inanan Ferit, Ayşe'nin avukatı olmaya karar verir. Ferit'in "Sana inanıyorum, avukatın ben olacağım" demesi Ayşe'yi umutlandırır. Ancak Ferit, Baha ile Ayşe'nin birbirlerini sevdiği düşüncesini aşmakta zorlanmaktadır.

Ayşe'nin masumiyetinin kanıtı olan video Azade'nin elindedir. Azade gelin olarak hiçbir zaman kabullenemediği Ayşe yüzünden oğlunun ölümden dönmesini sindiremez. Vicdanı ve anneliği arasında sıkışan Azade, Ayşe'nin kurtarıcısı olabilecek mi?

Diğer yandan Adnan'ın öz babası olduğunu öğrenen Yaman, geçmişiyle barışmak ve intikam almak arasında kritik bir yol ayrımındadır...

Kalp Yarası 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası yeni bölümde neler olur, yeni bölüm fragmanı var mı? Kalp Yarası 13. bölüm fragmanı izle!

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Haber: Kalp Yarası 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası yeni bölümde neler olur, yeni bölüm fragmanı var mı? Kalp Yarası 13. bölüm fragmanı izle! - Haberler
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