Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk: "Sosyal izolasyon, önlemlerin başıdır"
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Acıbadem, Türkiye, Güncel

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk: "Sosyal izolasyon, önlemlerin başıdır"

Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede sosyal izolasyon ve hijyene dikkati çekerek, "Sosyal izolasyon alınacak önlemlerin en başında gelmektedir.

18.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:06
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk:

Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede sosyal izolasyon ve hijyene dikkati çekerek, "Sosyal izolasyon alınacak önlemlerin en başında gelmektedir. Mümkün olduğunca evde kalmak ve ancak sağlık, gıda temini gibi elzem nedenlerle sokağa çıkmak bu izolasyonun ilk adımı olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Arıtürk, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüsün etkilerine karşı sosyal medya ve benzeri kanallardan yayılan kulaktan dolma bilgiler yerine uzman doktorların sözlerine kulak verilmesi gerektiğini önerdi. Arıtürk, "Hem bireysel hem toplumsal olarak içimize girmiş olan bu virüse karşı almamız gereken önlemler ve hareket planımız açık bir biçimde belirlenmiş durumda. Bu konumda yine hem bireysel hem de toplumsal olarak bize düşen ise bu kurallara, 'Aman canım ne olacak' şeklindeki refleksimizden sıyrılarak, olabildiğince riayet etmektir." değerlendirmesini yaptı.

Arıtürk, sosyal izolasyonun alınacak önlemlerin en başında geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Mümkün olduğunca evde kalmak ve ancak sağlık, gıda temini gibi elzem nedenlerle sokağa çıkmak bu izolasyonun ilk adımı olmalıdır. Kapatılan kafeler yerine evde toplanmak, misafirliğe gitmek, çocukları arkadaşları ile buluşturmak, AVM'lerde cirit atmak gibi 'sosyal kümülasyon' yaratacak alternatifleri aklımıza bile getirmemek gerekmektedir. Sosyal izolasyon tanımına giren ve bulaşı engellemek için tanımlanan 1 metrelik insan-insan mesafesini koruyacak şekilde kısa süreli yürüyüş yapıp, insana temas etmeden ve insan temasına maruz kalmadan eve dönmek psikolojik açıdan çaresiz kaldığımızda yapabileceğimiz dış ortam aktivitesi olmalıdır."

Dışarı çıkıldığı durumlarda ulaşım için mümkün olduğunca toplu taşımadan uzak kalınması gerektiğini aktaran Arıtürk, "Kısa mesafelerde yürünmeli ve insan temasının engelleneceği bisikletli ulaşım gibi ulaşım yollarına başvurulmalıdır. Tüm bu önlemlere rağmen tanıdık eş ve dostla karşılaşılırsa tokalaşmak, sarılmak ve öpüşmek gibi kültürümüzün vazgeçilmezlerinden uzak durulmalıdır. Unutmayalım, bugün ertelenen sevgi gösterileri, gelecekte misli ile mahsup edilebilir." önerisinde bulundu.

"Süreci en az hasarla atlatmak için sabırlı olup, kurallara uyalım"

Doç. Dr. Arıtürk, bu tür zamanlarda değil her zaman uyulması gereken kişisel hijyen kurallarının Kovid-19 ile savaşta en büyük silah olduğuna işaret ederek, "Eller, bilmediğimiz her yüzeyle her bir diğer insanla temasın öncesinde ve sonrasında yıkanmalıdır. Sabunla tüm parmak araları ve bilekler temizlenecek şekilde ovarak yıkanan eller için suya ve sabuna ulaşılamadığında bir diğer alternatif ise temizlik kültürümüzün köşe taşlarından biri olan kolonya ve benzeri yüzde 60 ve üzeri alkol bazlı el temizliği solüsyonlarıdır." değerlendirmesini yaptı.

Mecbur kalıp ev dışına çıkıldığı zaman, giyilen kıyafetlerin yıkanmasının, temizlenmesinin alınabilecek diğer önlemlerden olduğunu vurgulayan Arıtürk, şunları kaydetti:

"Hasta olmayan kişilerin maske ve eldiven takmaları gerekmemektedir. Maskeler, sadece karantinadaki şüpheli kişiler tarafından ve tedavide rol oynayan doktor ve yardımcı sağlık personelleri tarafından kullanılmalıdır. Gereksiz şekilde eldiven ve maske kullanımı, hem gerekli hallerde eldiven ve maskenin bulunamamasına yol açacak hem de eldiven-maske takan kişilerin, bu ekipmanların rahatlığı ile hijyen kurallarını çiğneme olasılığını doğuracaktır. Tüm bu önlemlerin haricinde ellerin göz, burun, ağız ve çevresine temas ettirilmemesi hastalıktan korunmada önemli bir faktördür. Bu süreci en az hasarla atlatmak için sabırlı bir şekilde ve tüm kurallara uyarak hareket edelim, yetkili ağızlardan çıkacak açıklamaları, pozitif bilimin takipçisi olan sağlık profesyonellerinin önerilerini takip edelim ve onlara güvenelim."

Kaynak: AA

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