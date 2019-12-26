Kalp spazmı geçiren Tarsus Belediye Başkanı tedaviye alındı
Mersin'de, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, geçirdiği kalp spazmının ardından anjiyo oldu.
26.12.2019 20:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:04
Mersin'de, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, geçirdiği kalp spazmının ardından anjiyo oldu.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde rahatsızlanan Bozdoğan, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kalp spazmı geçirdiği anlaşılan ve anjiyo olan Bozdoğan'ın kapalı kalp damarına stent takıldı.
Tedavisi süren Bozdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA