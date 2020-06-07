Kalp şeklindeki göl, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
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Kalp şeklindeki göl, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor

Bingöl'ün önemli doğa turizmi arasında yer alan kalp şeklindeki Gerendal Gölü ilgi görüyor.

07.06.2020 17:10 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:15

Bingöl'ün önemli doğa turizmi arasında yer alan kalp şeklindeki Gerendal Gölü ilgi görüyor.

İl merkezine 18 kilometre uzaklıktaki 2 bin 323 rakımlı Şaban köyü yaylasında bulunan ve yılın 12 ayında su seviyesi hiç değişmeyen kalp görünümlü Gerendal Gölü, zorlu ulaşım şartlarına rağmen bölgeye ulaşan doğaseverler ve fotoğraf meraklılarını ağırlıyor.

Elazığ'dan gölü görmeye gelen Mustafa Yılmaz, ilk kez geldiğini ve karşılaştığı manzaradan çok etkilendiğini ifade ederek, fotoğrafsever arkadaşlarına da tavsiye edeceğini söyledi.

Kalp şeklindeki göl, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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