"Kalp Sağlığı İçin Sigara Ve Stresten Uzak Durulmalıdır"

Kalp sağlığınız için dengeli ve doğru beslenmenin büyük önem taşıdığını belirten Özel Medicabil Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Bahtİyar ARALOV, "Karbonhidrat, protein ve yağ içeren besinler belli oranlarda alınarak tek yönlü beslenmeden kaçınılmalıdır. Dengeli beslenirken en önemli adım yüksek kalorili besinlerden uzak durmak ve kilo artışını engellemektir. Ayrıca kalp sağlığı için sigara ve stresten de uzak durulmalıdır" dedi.

Uzm. Dr. ARALOV'un açıklaması şöyle;

Kalp sağlığınız için dengeli ve doğru beslenmenin önemi büyüktür. Karbonhidrat, protein ve yağ içeren besinler belli oranlarda alınarak tek yönlü beslenmeden kaçınılmalıdır. Dengeli beslenirken en önemli adım yüksek kalorili besinlerden uzak durmak ve kilo artışını engellemektir. Kolesterolün belirli bir seviyede tutulması için yağ tüketimine çok dikkat edilmelidir. Hayvansal kaynaklı katı yağlardan uzak durulmalı ve tereyağı belli miktarda tüketilmelidir. Zeytinyağı, ayçiçeği yağı, mısırözü, soya gibi çoklu veya tekli doymamış bitkisel yağlar öncelikle tercih edilirken, trans yağlar tüketilmemelidir. Kırmızı et ve sakatat tüketimi sınırlandırılmalı, et tercihi balık, hindi ve tavuktan yana kullanılmalıdır. Sosis, sucuk, salam gibi işlem görmüş, çok sayıda katkı maddesi ve koruyucu kimyasallar eklenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır. Hem daha az kalori, hem de daha az yağ içermeleri nedeniyle beslenmede fasulye, mercimek, bezelye gibi kolesterolsüz bitkisel protein kaynaklarına yer verilmelidir. Süt ve süt ürünleri yağsız veya az yağlı olarak tüketilmelidir. Taze sıkılmış bile olsa meyve suları içmek yerine meyveler bütün kısımlarıyla yenmelidir. Beyaz rafine edilmiş un yerine, işlenmemiş tam taneli tahıllardan elde edilmiş kepekli un ve unlu mamuller tercih edilmelidir. Tuzsuz ve işlenmemiş kuruyemiş, badem ve ceviz gibi besinler ile deniz ürünleri kalp sağlığı açısından oldukça yararlı omega-3 ve omega-6 gibi yağları bol miktarda içerdiğinden dolayı mutlaka tüketilmesi gereken faydalı besin öğeleridir.

Ailede kalp hastası varsa nelere dikkat edilmelidir?

Açıklamasında kalp rahatsızlıklarının ailesel geçiş riskine de değinen Özel Medicabil Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Bahtİyar ARALOV, "Tüm dünyada yapılan büyük toplum araştırmaları, hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği ve kalp damar hastalığı gibi yaygın bulanan hastalıkların ailesel geçiş riski taşıdığını göstermiştir. Her aile bireyine doğrudan kalıtsal geçiş olmasa bile, tüm aile bireylerinde bu hastalıkların görülme riski kat kat artmaktadır. Bu nedenle ailesinde yüksek riskli kalp hastalıkları bulunan kişilerin dikkatli olmaları, belli bir yaşın üzerinde en az yılda bir defa kardiyolog kontrolüne gitmeleri ve kalp damar hastalıklarına yol açabilen risklerden uzak durmaları sağlanmalıdır. Yani sigara içiyorlarsa bırakmaları, dengeli ve sağlıklı beslenmeleri, düzenli egzersiz yapmaları, kilo almamaları ve stresten uzak durmaları önerilmelidir. Bu önerileri dikkate alabilen kişiler daha uzun aralarla kontrole çağrılırken, risk faktörleri yüksek kişiler ise daha sık aralıklarla kalp sağlığı açısından izlenmelidir" dedi.

Sigara ve stresin kalp sağlığına olumsuz etkileri

Koroner kalp hastalığının meydana gelmesi bakımından etkili olabilen çok sayıda risk faktörü bulunduğunu, bunların başında da sigara geldiğini söyleyen Özel Medicabil Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Bahtİyar ARALOV, "Sigara başta kalp damar sistemi olmak üzere bütün organları etkiler. Sigara içenlerde koroner kalp hastalığı görülme olasılığı çok ciddi biçimde artar. Günde içilen sigara sayısı ne kadar fazla ise risk o ölçüde fazladır. Sigara içen kişilerde damar yapısı bozulur, zaman içinde damar sertliği (ateroskleroz) gelişir. Sonuçta damar içindeki kanın akışkanlığı da azalır, bu da damar sertliğini kolaylaştırıcı etki yapar. Bu olumsuz etkiler nedeniyle sigara içen hastaların kalp ameliyatları sonrası iyileşme süreleri de uzamaktadır. Her şey yolunda gitse bile bu kişiler sigara içmeye devam ettikçe yeniden kalp damar hastalığı gelişme riski yüksek kalmaktadır. Sigaranın bırakılmasından sonra kalp hastalığı riskinde önemli azalma olur. Oldukça hızlı ve yoğun kentsel yaşam ve iş koşulları stres faktörlerini belirgin olarak arttırmıştır.Stres aynı zamanda mevcut kalp yetersizliği ve ritim bozukluklarının da kötüleşmesine ve tedaviye cevabın azalmasına neden olmaktadır. Bunların sonucu olarak da kalp-damar hastalıklarından ölüm sıklığı gün geçtikçe artmaktadır" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler