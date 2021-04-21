Kalp sağda olur mu?
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Kalp sağda olur mu?

Kalp sağda olur mu?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Kalp sağda olur mu sorusu zaman zaman merak edilen ve sosyal medyada gündem olan konulardandır. Peki, Kalp sağda olur mu? İşte, yaşanmış hayattan örnekle Kalp sağda olur mu, sorusunun cevabı.

Genel sağlık kuralları bazı istisnalarla farklılık gösterebiliyor. Bu gibi durumlarda da merak sorular ortaya çıkıyor. Bu konuda kalp sağda olur mu sorusu sıkça sorulan sorulardandır. Peki, kalp sağda olur mu? Bu durumu gerçek hayattan bazı örneklerle inceleyebiliriz.

KALP SAĞDA OLUR MU?

Düzce'de 13 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, iç organlarının ters tarafta olduğunu öğrenen 37 yaşındaki Gülseren Ayıntap, üzerinde bu durumunu anlatan herhangi bir materyal taşımadığı için zaman zaman gittiği hastanelerde sıkıntı yaşıyor.

Gülseren Ayıntap, AA muhabirine, tıpta "Situs İnversus Totalis" olarak adlandırılan durumunu, 13 yıl önce gittiği hastanede tesadüfen öğrendiğini söyledi.

Bu durumdan endişelendiğini ifade eden Ayıntap, "13 yıl önce karın ağrısıyla gittiğimde doktor kalbimin sağda olduğunu söyledi. Böyle bir şey duyunca korktum. Kalbim sağda, sağdaki organlarımın solda, soldakiler de sağda. Öyle bir genetik farklılık var. Bu da bir Allah vergisi. Allah'a şükür hayattayım." dedi.

"Kalp grafisi çektirdiğimde kalp atışlarımı duyamadılar"

Organlarının ters yönde olduğunu öğrendikten sonra birkaç kez doktora gittiğini ve her doktorun bu durumu şaşkınlıkla karşıladığını, bu durumun özellikle röntgen sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında yaşandığını anlatan Ayıntap, "Kalp grafisi çektirdiğimde kalp atışlarımı duyamadılar. Elektrot kablosunun yerlerinin değiştirmeleri gerektiğini söyledik. Doktorları röntgen filmini ters çevirmeleri konusunda uyarıyorum" diye konuştu.

"Doktor kalp atışlarımın olmadığı için öldü sandı"

Acil olarak hastaneye gitmesi halinde doktorların organlarının terste olduğunu bilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Ayıntap, şunları kaydetti:

"Daha önce bileklik yaptırdım. Latin harfler olduğu için pek faydası olmadı. Kolye yaptırsam da fark etmeyecek. Çipli kimlik kartlarında böyle bir düzenleme yapılmasının iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü birkaç kez acil olarak doktora gittiğimde tomografiye girdiğim zaman doktor, kalp atışlarım olmadığı için öldü sanmış."

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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