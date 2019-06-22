Kalp rahatsızlığı olan 4 yaşındaki Alya, öldü
İZMİR'in Selçuk ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan 4 yaşındaki Alya Cevahir, evde fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İZMİR'in Selçuk ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan 4 yaşındaki Alya Cevahir, evde fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Küçük Alya'nın Yeni Malatyaspor futbolcusu Bülent Cevahir'in yeğeni olduğu belirtildi.
Selçuk Belediyesi'ne ait bir aşevinde şoför olarak çalışan Levent Cevahir ile eşi Damla Cevahir çiftinin kızları Alya Cevahir, evde fenalaşınca, ailesi tarafından ilçedeki bir hastaneye kaldırıldı. Kalp rahatsızlığı olan Alya, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Küçük Alya'nın cansız bedeni, otopsi için morga kondu. Alya Cevahir'in Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da forma giyen Bülent Cevahir'in yeğeni olduğu belirtildi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsü dile getiren Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, şu ifadeleri kullandı:
"Kurum çalışanlarımızdan Levent Cevahir'in biricik kızı minik Alya Cevahir'in kaybını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hepimizi derinden üzen bu acı kayıp karşısında Levent ve Damla Cevahir başta olmak üzere, Alya'nın tüm yakınlarına sabır diliyorum"
- İzmir
Selçuk Belediyesi'ne ait bir aşevinde şoför olarak çalışan Levent Cevahir ile eşi Damla Cevahir çiftinin kızları Alya Cevahir, evde fenalaşınca, ailesi tarafından ilçedeki bir hastaneye kaldırıldı. Kalp rahatsızlığı olan Alya, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Küçük Alya'nın cansız bedeni, otopsi için morga kondu. Alya Cevahir'in Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da forma giyen Bülent Cevahir'in yeğeni olduğu belirtildi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsü dile getiren Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, şu ifadeleri kullandı:
"Kurum çalışanlarımızdan Levent Cevahir'in biricik kızı minik Alya Cevahir'in kaybını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hepimizi derinden üzen bu acı kayıp karşısında Levent ve Damla Cevahir başta olmak üzere, Alya'nın tüm yakınlarına sabır diliyorum"
- İzmir
Kaynak: DHA
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