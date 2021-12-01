Kalp rahatsızlığı geçiren kadına hava ambulansı desteği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kalp rahatsızlığı geçiren kadına hava ambulansı desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kalp rahatsızlığı geçiren kadına hava ambulansı desteği

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kalp rahatsızlığı geçiren Aynur Alptekin (45) hava ambulansıyla Antalya'ya sevk edildi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kalp rahatsızlığı geçiren Aynur Alptekin (45) hava ambulansıyla Antalya'ya sevk edildi.

Korkuteli'nde kalp rahatsızlığı yaşayan Aynur Alptekin, rahatsızlanması sonucu acil olarak Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından tam donanımlı bir hastaneye sevkine karar verildi. Antalya'ya sevk edilmesi kararlaştırılan Aynur Alptekin, ambulansla getirildiği Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadyumu'ndan Sağlık Bakanlığının 112 Hava ambulansı ile alınarak tedavi için Antalya'ya gönderildi. - ANTALYA

Kalp rahatsızlığı geçiren kadına hava ambulansı desteği

Babasını öldürüp beraatını istedi: Derhal bırakın. Akıl hastası değilim Amerika'nın başkanıyım

Babasını öldürüp beraatını istedi: Derhal bırakın. Akıl hastası değilim Amerika'nın başkanıyım

 Babasını öldüren şahıstan şok sözler: Ben Amerika başkanıyım, derhal serbest bırakın

Babasını öldüren şahıstan şok sözler: Ben Amerika başkanıyım, derhal serbest bırakın

 Yaptıklarına kimse anlam veremedi! Çöpleri devirdi, kıyafetlerini çıkarıp ilginç hareketler yaptı

Yaptıklarına kimse anlam veremedi! Çöpleri devirdi, kıyafetlerini çıkarıp ilginç hareketler yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title