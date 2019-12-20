Kalp nakli ile hayata tutundular, organ bekleyen çocuklara umut oldular

20.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:16

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kalp nakliyle yaşama tutunan Tayfun Erdem ve Burçin Meşe, aynı odalarda yaşam mücadelesini sürdüren kader arkadaşlarını mutlu etmek için "Özgür Palyaçolar" grubunu kurdu.

İzmir'de yaşayan ve kalp yetmezliği tanısı alan Tayfun Erdem, 2006 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yaparken yaşamını kaybeden Craig Oliver Beston'un kalbiyle yeni bir hayata başladı.

Hasta çocuklara gönüllü olarak yardım etmek isteyen Erdem, yıllar boyu Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesindeki hastaları ziyaret ederek onlara moral vermeye çalıştı.

Erdem'in ziyaret ettiği hastalardan biri de yapay kalp ile 20 ay geçiren Burçin Meşe oldu. Defalarca kalbi duran ve beyin kanaması geçiren Burçin Meşe de 2017 yılında Ege Üniversitesi Hastanesindeki kalp nakliyle sağlığına kavuştu.

Yolları bu kez "sağlıklı günlerde" kesişen Tayfun Erdem (31) ve Burçin Meşe (21), hastanede organ bekleyen arkadaşlarını unutmadı.

Umutsuzluk ve endişeyle dolu hastane odalarını yakından tanıyan Erdem ve Meşe, "Özgür Palyaçolar" adlı bir grup kurdu. Gönüllülerin de katıldığı grup, yaşamak için mücadele veren hasta çocukların odalarına palyaço kostümü ve hediyelerle giriyor, onlara mutlu günlerin geleceğini anlatıyor.

"Ben başardım, Tayfun abi başardı, onlar da başarabilir"

Burçin Meşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni kalbiyle hayallerini gerçekleştirmeye çalıştığını belirtti.

Hastaneye ilk geldiğinde Tayfun Erdem ile karşılaştığını söyleyen Meşe, tanışmalarını şöyle anlattı:

"Hastanede kalp bekliyordum, Tayfun abi ve arkadaşları içeri girdi. Ben çok hastaydım, çarpıntım oldu. Tayfun abi dedi ki 'Korkma, korkarsan çarpıntın artar.' Sonra onun da kalp nakli olduğunu öğrendim. Kalp nakli olmuştu ve palyaço olarak odama geliyordu. Çok mutlu oldum. 'O yapabilirse ben de yapabilirim.' dedim. İyileşince de ona ulaştım ve kostüm istedim. Özgür Palyaçolar grubunu kurmaya karar verdik."

Meşe, organ beklemenin zor bir süreç olduğuna işaret ederek, "Sabretmek lazım, moralsiz geçirdiğim her gün benim için çok kötü bitiyordu. Şimdi nakil bekleyen çocuklara sabretmelerini söylüyorum. Ben başardım, Tayfun abi başardı, onlar da başarabilir ve bize katılabilir." dedi.

Tayfun Erdem de ailesinin tedavi ve nakil sürecinde kendisini hiç yalnız bırakmadığını aktararak, "Yanımda yatan diğer hastaların desteğe, morale ihtiyacı vardı. İyileştikten sonra onları bırakmadım. Burçin ile hastanede tanışmıştık sonra da 'Her şey bir kalp ile başladı.' diyerek yola çıktık. Hastanede geçirdiğim zaman bana vicdanı öğretti." diye konuştu.

Özgür Palyaçolar grubunun gönüllü üyesi Ebru Kıvrak da kalp nakilli arkadaşlarıya yola çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını, yılbaşı gecesini de onlarla birlikte hastanede nakil bekleyen çocuklarla geçireceklerini aktardı.

Odaları neşeyle aydınlatıyorlar

Ege Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü hastalarından Nisanur Tufan (16), Burçin Meşe ile hastaneden arkadaş olduklarını söyleyerek, "Bana yapay kalp takıldı, Burçin abla da nakil oldu ama bizi bırakmadı. Gelmesi bana büyük moral oluyor. Ben de iyileşebilirsem onun gibi palyaço olabilirim, sonra da doktor olmak isterim." dedi.

Nisanur'un annesi Hanım Tufan ise yıllarının hastanelerde geçtiğini söyleyerek, "Hastane günleri çok zor. Yabancı memlekette kimsesizlik... Ama bizi yalnız bırakmıyorlar, sağ olsunlar. Burçin biz geldiğimizde nakil oldu. Ne zaman başımız darda olsa hep yanımızda. Çocuklarımıza moral kaynağı. İnşallah bizim çocuklarımız da öyle olur." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA