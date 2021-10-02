Kalp nakli bekliyordu, kaza sonrası 3 günlük yaşam savaşını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kalp nakli bekliyordu, kaza sonrası 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kalp nakli bekliyordu, kaza sonrası 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

Zonguldak Alaplı'da kontrolden çıkarak kamyonetin 150 metre ormana uçması sonucu yaralanan genç, hastanedeki 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Zonguldak Alaplı'da kontrolden çıkarak kamyonetin 150 metre ormana uçması sonucu yaralanan genç, hastanedeki 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Ölen gence kalp hastası olduğu ve kalp nakli beklediği belirtildi.

Kaza, 3 gün önce Yeni Siteler İncivez Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Gökay (26) idaresindeki 34 FC 4775 plakalı Ford Tourneo Connect marka kapalı kasa kamyonet, Yeni Siteler mevkinden Ormanlı istikametine giden yol virajında sürücüsünün kontrolünden çıkarak sol tarafta bulunan 150 metrelik ormanlık alana uçtu. Yaşanan olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından 112 acil sağlık ekipleri ile Polis ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Fatih Gökay ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine oradan da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 3 gün boyunca yoğun bakım servisinde tedavi gören Fatih Gökay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gökay'ın cenazesinin yapılacak olan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi. Fatih Gökay'ın kalp hastası olduğu ve kalp nakli beklediği belirtildi. - ZONGULDAK

Kalp nakli bekliyordu, kaza sonrası 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kalp nakli bekliyordu, kaza sonrası 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kalp nakli bekliyordu, kaza sonrası 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yük asansörü belediye otobüsüne çarptı: 1 yaralı

Yük asansörü belediye otobüsüne çarptı: 1 yaralı

 Kağıthane'de kendisini rahatsız eden adamı yaralayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Kağıthane'de kendisini rahatsız eden adamı yaralayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı

 Hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kaza kameraya yansıdı

Hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kaza kameraya yansıdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Donald Trump Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Özge Özder Düm Tek Tek Amelia Hamlin
Spor Muslera Salih Uçan Lionel Messi Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Cengiz Ergün Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kalp nakli bekliyordu, kaza sonrası 3 günlük yaşam savaşını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 11:22:38. #1.11#