KALP NAKLİ BEKLEYEN FERHAT GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ERZURUM'DAN İSTANBUL'A GETİRİLMİŞTİ

Iğdır'ın merkeze bağlı Oba Köyü'nde 4'üncü sınıfa giden Ferhat Sayan, 4 yıl önce fenalaşınca il merkezine, ardından Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne buradan da İstanbul'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kalp nakli için arayış sürdürülürken, aynı hastanede 19 Temmuz 2016 tarihinde suni kalp takıldı.

Tarlada çapada çalışan baba 4 çocuğu ile köyde yaşamını sürdürürken anne Suna Sayan, düzenli olarak tetkikleri yapılması gereken en küçük çocuğu Ferhat için Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi'nde bir evin zemin katında kiralık evde kalmaya başladı. Anne Sunay, iki yıl önce oğlunu tetkikler için otobüs durağına kadar 36 kilo ağırlığındaki oğlunu sırtında, bir eliyle de suni kalbini elinde taşıdı. Dönemin Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan'ın devreye girmesi ile eve sağlık ekibi gönderildi, bir süre tetkiklerin yapılması, gerektiğinde ambulans verilmesi, ayrıca Ferhat'a evinde eğitim verilmesi sağlandı. Ayrıca geçim sıkıntısı çeken kadına 'Evde bakım aylığı' bağlandı.

Koyu Fenerbahçe taraftarı olan Ferhat Sayan iki yıl önce evinde karnesini aldıktan sonra fenalaşınca yine hastaneye kaldırıldı. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çeşitli tarihlerde yoğun bakıma alınan Ferhat, servisteki hasta odasına alınınca, geçen yıl evinde eğitim veren sözleşmeli öğretmen Aygül Yunuzova, hiçbir karşılık beklemeden her hafta Avcılar'dan hastanenin bulunduğu Üsküdar'a gidip-geldi. Yunuzova, Kalp nakli bekleyen Ferhat'ın yaşıtları 5'inci sınıfta. Matematiğe çok büyük ilgisi var. Aramızdaki bağ sadece öğretmen ve öğrenci değil. Kendisi evladım gibidir. Onun okuma çabasını sınıftaki öğrencilerime örnek gösteriyorumö dedi.

YAŞAMA VEDA ETTİ

Geçen Nisan ayından bu yana Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tutulan kısa sürelerle normal odaya alınan Ferhat, dün gece tekrar fenalaştı. Ferhat, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

ANNESİ PERİŞAN OLDU

Eş ve 4 çocuğunu yıllarca görmeyen, hiç bilmediği İstanbul'a, başından hiç ayrılamadığı oğlu Ferhat'a kalp nakli umudu ve tetkikleri için gelen Suna Sayan, acı haberle birlikte yıkıldı. Gece boyunca yaşatmak için büyük çaba harcadığı oğlu için gözyaşı döken acılı anne, kısa süre önce, DHA muhabirine şunları söylemişti

Çocuk, hastanelerde çok çekti. Şimdi yoğun bakımda ona elimizi bile süremiyoruz; ölecek. Umudumuzu yitirmedik. Ama yıllardır Ferhat'a nakil için kalp çıkmadı. Şimdi belki bir mucize olabilir de. Çocuğum güçlü, mavi gözlü bir çocuk. Bu dar zamanda inşallah kalp yetişir. Bundan sonrasını rabbime bırakmışım. Tükendik, bittik, evimizi, köyümüzü bıraktık, geldik. Şimdi de çocuğumuzu kaybediyoruz. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum.

ÖĞRETMENİ; BU GECE BİR YILDIZ KAYDI

Avcılar'dan hafta sonları hiçbir karşılık beklemeden 1.5 saatlik yolculukla Üsküdar'daki hastaneye giden, hasta yatağında Ferhat'a ders veren öğretmeni Aygül Yunuzova acı haberi sosyal medyadaki sayfasında şu yazıyla paylaştı Bu gece bir yıldız kaydı. bu gece öğrencim Ferhat Sayan melek olup aramızdan uçtu. Kelimeler anlamsız kaldı, ciğerimiz parçalandı. Keşke her zamanki gibi arasa ve 'Hocam hemen gelin ders yapalım. Ben ödevlerimi bitirdim bundan sonra daha fazla ödev verin, yoksa canım sıkılıyor' dese. Ferhatım sen her zaman kalbimizde yaşayacaksın. Mekanın cennet toprağın bol olsun yavrucuğum . Seni unutmayacağız.

TOPRAĞA VERİLDİ

Umutla bağışlanacak bir kalbi 4 yıl bekleyen Ferhat Sayan, bugün öğle namazının ardından Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki Azeri Camii'nde kılınan namazın ardından yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

