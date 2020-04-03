Kalp nakilli ve yapay kalpli hastalara "koronavirüs" uyarısı
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Akdeniz Üniversitesi, Güncel

Kalp nakilli ve yapay kalpli hastalara "koronavirüs" uyarısı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid, kalp ve yapay kalp nakilli hastaların bağışıklık sisteminin düşük olduğunu, bu nedenle bu kişilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı daha fazla tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

03.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:12
Kalp nakilli ve yapay kalpli hastalara

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid, kalp ve yapay kalp nakilli hastaların bağışıklık sisteminin düşük olduğunu, bu nedenle bu kişilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı daha fazla tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 110 kalp ve 150'den fazla yapay kalp nakli ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Bayezid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalarının virüs ve enfeksiyon hastalıklarına karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a karşı kalp ve yapay kalp nakilli hastaların her zamankinden daha fazla uyarılara kulak vermesi gerektiğine işaret eden Bayezid, "Kalp nakli yapılmış hastalar bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullandıkları için enfeksiyonlara karşı savunmasızlar. Kendilerini korumak için daha fazla önlem almaları gerekiyor." dedi.

Bu hastaların vücutlarının savunmasız olduğuna değinen Bayezid, özellikle nakil ameliyatı ne kadar yeniyse riskin o kadar fazla olduğunu dile getirdi.

Ameliyattan bir yıl sonra ilaçların dozunun düşmesiyle bir miktar azalsa da riskin daima olduğunu vurgulayan Bayezid, organ reddi yaşanmaması için ilaçların düzenli kullanılmasının hayati önemi olduğunu ifade etti.

"Vücut direncini artırmak için yeterli uyku, dengeli beslenme"

Bayezid, sadece kalp nakilli değil, diğer organ nakilli hastaların da aynı şekilde vücut dirençlerinin düşük olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Organ nakilli 20 yaşındaki bir hasta bile kendisini 65 yaş üstü gibi görüp izole olmalı. Bu hastaların kesinlikle mecburi durumlar dışında evlerinden çıkmaması gerekiyor. Dışarıya çıktıklarında mutlaka maske taksınlar, insanlardan uzak dursunlar. Ellerini sık sık sabunla yıkasınlar, kolonya veya antiseptik solusyonlar kullansınlar. Gıda ve vücut temizliğine her zamankinden daha fazla önem versinler. Dışarıdan gelen hazır gıdaları yemesinler. İlaçlarını düzenli olarak saatinde alsınlar. Genel vücut direncini arttırmak için yeterli uyku, dengeli beslenme, vitamin ve mineral alınması, stresten uzak kalınması gerekiyor. Can sıkıcı ve moral bozucu haberlerden uzak dursunlar."

Hastaların özellikle C vitamini alması gerektiğini aktaran Bayezid, "Çinko, selenyum içeren gıdalar tüketmeliler. Biz son dönem kalp yetmezliği yaşayan hastalara nakil yapıyoruz. Bu son dönem kalp yetmezliği sırasında da hastaların özellikle akciğerleri büyük zarar görmüş oluyor. Koronavirüsde en çok zararı akciğerler görüyor. Sigara kullananlar, KOAH hastaları gibi organ nakli olan hastalar da risk daha da artıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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