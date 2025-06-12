Kalp mi, pankreas mı, karaciğer mi, beyin mi, hangisi daha ağır?

Kalp mi, pankreas mı, karaciğer mi, beyin mi, hangisi daha ağır?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Genetik olarak normal ve sağlıklı bir insanda bulunan hangi organ daha ağırdır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Genetik olarak normal ve sağlıklı bir insanda bulunan hangi organ daha ağırdır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Genetik olarak normal ve sağlıklı bir insanda bulunan hangi organ daha ağırdır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

GENETİK OLARAK NORMAL VE SAĞLIKLI BİR İNSANDA BULUNAN HANGİ ORGAN DAHA AĞIRDIR?

A: Kalp

B: Pankreas

C: Karaciğer

D: Beyin

Cevap : C

Kalp mi, pankreas mı, karaciğer mi, beyin mi, hangisi daha ağır?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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