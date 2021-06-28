Kalp masajı ile hayata tutunan adam hastanede hayatını kaybetti
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Kalp masajı ile hayata tutunan adam hastanede hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kalp masajı ile hayata tutunan adam hastanede hayatını kaybetti Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kalp krizi geçiren bir kişiye polis memuru uzun süre kalp masajı yaptı.

Kalp masajı ile hayata tutunan adam hastanede hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kalp krizi geçiren bir kişiye polis memuru uzun süre kalp masajı yaptı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 56 yaşındaki adam yaşama tutunamadı.

Olay, öğle saatlerinde ilçe merkezinde bulunan alışveriş mağazasının yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yakınları ile birlikte AVM civarında bulunan İbrahim Taş (56), bir anda yere yığıldı. O esnada bölgeden tesadüfen geçen polis ekibi şahsa müdahalede bulundu. Yerde yatan adam için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerinde bulunan polis memuru, sağlık ekipleri gelince kadar şahsa kalp masajı yaptı. Şahsın yakınları, polisin müdahalesini gözyaşları içerisinde takip etti. Sağlık ekibi tarafından ambulansa alınan adam, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. İbrahim Taş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kalp masajı ile hayata tutunan adam hastanede hayatını kaybetti
Kalp masajı ile hayata tutunan adam hastanede hayatını kaybetti
Kalp masajı ile hayata tutunan adam hastanede hayatını kaybetti
Kalp masajı ile hayata tutunan adam hastanede hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın

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