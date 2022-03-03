Kalp krizine yenik düşen kıdemli astsubay son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Kalp krizine yenik düşen kıdemli astsubay son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kalp krizine yenik düşen kıdemli astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Bodrum İlçe Garnizon Komutanlığında görev yapan ve kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Afyonkarahisarlı Kıdemli Astsubay Özgür Yoğun, Emirdağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Bodrum İlçe Garnizon Komutanlığında görev yapan ve kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Afyonkarahisarlı Kıdemli Astsubay Özgür Yoğun, Emirdağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sabah, garnizondaki görevine gelmemesi üzerine odasına giden askerler, Özgür Yoğun'u hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde Özgür Yoğun'un hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından astsubayın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Özgür Yoğun'un geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Afyonkarahisarlı Kıdemli Astsubay Özgür Yoğun, memleketi Emirdağ ilçesi Yarıkkaya köyünde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kalp krizine yenik düşen kıdemli astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizine yenik düşen kıdemli astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizine yenik düşen kıdemli astsubay son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kalp Krizi, Astsubay, Hisarcık, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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