Kalp krizinden ölen polis memuru, Sivas'ta toprağa verildi ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren polis memuru Uğur Pehlivan (32), memleketi Sivas'ta son yolculuğa uğurlandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren polis memuru Uğur Pehlivan (32), memleketi Sivas'ta son yolculuğa uğurlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunan ve Siverek Devlet Hastanesi'nde çalışan polis memuru Uğur Pehlivan, önceki gün görevi sırasında kalp krizi geçirdi. Acil serviste doktorların tüm müdahalelerine rağmen evli ve 5 aylık kız çocuğu olan Uğur Pehlivan, kurtarılamadı. Polis memuru Pehlivan'ın cenazesi, dün Siverek Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'a getirildi. Pehlivan için Yukarı Tekke Ay Yıldız Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile polis memurunun yakınları ve meslektaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Uğur Pehlivan'ın cenazesi, götürüldüğü mezarlıkta toprağa verildi.

Kaynak: DHA