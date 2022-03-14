Kalp krizinden ölen komiser yardımcısı, Kilis'te toprağa verildi - Haberler

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Kalp krizinden ölen komiser yardımcısı, Kilis'te toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı - Reşit Çelebioğlu - Güncel
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Kalp krizinden ölen komiser yardımcısı, Kilis'te toprağa verildi

GAZİANTEP'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden komiser yardımcısı Mehmet Ali Kurtoğlu, (48) memleketi Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı.

GAZİANTEP'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden komiser yardımcısı Mehmet Ali Kurtoğlu, (48) memleketi Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Mehmet Ali Kurtoğlu, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kurtoğlu için memleketi Kilis'teki Alaaddini Osmani Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Kurtoğlu ailesinin yanı sıra Kilis Valisi Recep Soytürk, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit ve Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan katıldı. Mehmet Ali Kurtoğlu'nun cenazesi, İl Müftü Vekili Recep Çarpar'ın kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi.


Kalp krizinden ölen komiser yardımcısı, Kilis'te toprağa verildi

Kalp krizinden ölen komiser yardımcısı, Kilis'te toprağa verildi

Kalp krizinden ölen komiser yardımcısı, Kilis'te toprağa verildi

Kalp krizinden ölen komiser yardımcısı, Kilis'te toprağa verildi

Kalp krizinden ölen komiser yardımcısı, Kilis'te toprağa verildi

Kalp krizinden ölen komiser yardımcısı, Kilis'te toprağa verildi

Kalp krizinden ölen komiser yardımcısı, Kilis'te toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Kalp Krizi, Komiser, Kilis, Güncel, Haberler

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