Kalp krizinden ölen kişi, babasıyla aynı yaşta aynı kaderi paylaştı
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Kalp krizinden ölen kişi, babasıyla aynı yaşta aynı kaderi paylaştı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir firmaya iş başvurusunda bulunan Murat Ataş (44), form doldurduğu sırada kalp krizi geçirdi.

20.02.2020 23:34 | Son Güncelleme: 20.02.2020 23:34
Kalp krizinden ölen kişi, babasıyla aynı yaşta aynı kaderi paylaştı

KOCAELİ'nin ilçesinde, bir firmaya iş başvurusunda bulunan Murat Ataş (44), form doldurduğu sırada geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ataş, yaşamını yitirdi. Ataş'ın babasının da aynı yaşta geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir firmada meydana geldi. İş başvurusunda bulunan Murat Ataş'tan form doldurması istendi. Formu doldurmaya başlayan Murat Ataş, aniden rahatsızlanarak olduğu yere yığıldı. verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi Ataş'a ilk müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan Murat Ataş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Öte yandan, kalp krizi geçiren Murat Ataş'ın babasının da aynı yaşta kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Babasıyla aynı kaderi yaşayan 2 çocuk babası olan Murat Ataş'ın cenazesi, yarın toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
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