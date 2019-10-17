Kalp krizinden ölen altyapı antrenörünü unutmadılar

17.10.2019 18:08

Eflatun Beyazlı takım, geçtiğimiz günlerde maç izlediği sırada kalp krizinden vefat eden Ereğli Belediyespor altyapı antrenörü Zafer Men için, "Zafer Men seni unutmayacağız güzel insan"pankart yaptırarak Beyçayırı sahasını asdı.



Bölgesel Amatör Lig 6'ıncı Grupta ki mücadele eden temsilcisi Ereğli Belediyespor yönetimi anlamlı bir işe imza attı. Eflatun Beyazlı takım, geçtiğimiz günlerde maç izlediği sırada kalp krizinden vefat eden Ereğli Belediyespor altyapı antrenörü Zafer Men için, "Zafer Men seni unutmayacağız güzel insan"pankart yaptırarak Beyçayırı sahasını asdı. Ereğli Belediyespor'un bu anlamlı hareketi Ereğli halkından büyük takdir aldı. Teknik Sorumlu, Ercan Yaman ve futbolcular hafta sonu sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirterek geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kdz. Ereğli Belediyespor Altyapı Sorumlusu Zafer Men için mücadele edeceklerini ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA