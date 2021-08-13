Kalp krizinden ölen 10 yaşındaki Nira, son yolculuğa uğurlandı
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Kalp krizinden ölen 10 yaşındaki Nira, son yolculuğa uğurlandı

Kalp krizinden ölen 10 yaşındaki Nira, son yolculuğa uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sitenin bahçesinde aniden fenalaşan, duran kalbi olay yerinde sağlık ekiplerince tekrar çalıştırılan ancak kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Nira Akyürek (10), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sitenin bahçesinde aniden fenalaşan, duran kalbi olay yerinde sağlık ekiplerince tekrar çalıştırılan ancak kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Nira Akyürek (10), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hollanda'da ailesiyle yaşayan Nira Akyürek, annesi Elmas Akyürek ve babası Zati Akyürek ile bir süre önce dedesi Hayati Öztürk ve anneannesini ziyaret etmek için Manisa Turgutlu'ya geldi. Büyükleriyle hasret gideren Nira, dün saat 15.30 sıralarında sitenin bahçesindeki havuzun başında vakit geçirdiği sırada aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Çevredekiler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Aynı sitede yaşayan sağlık görevlisi, Akyürek'e ilk müdahaleyi yapıp, duran kalbini tekrar çalıştırdı. Bu sırada gelen sağlık ekibi, Akyürek'i ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akyürek, sağlık durumunun ağır olduğu gerekçesiyle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Akyürek, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Akyürek'in ölümünün ardından savcı, olay yerinde incelemelerde bulundu. Savcının talebi üzerine, bilinen sağlık sorunu bulunmayan Akyürek'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Nira Akyürek'in cenazesi, Turgutlu'ya getirildi. Akyürek için Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Gasilhanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Akyürek ailesi ve yakınlarının yanı sıra Turgutlu Belediyesi eski başkanlarından Turgay Şirin ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede ayakta zor duran ve kızları Nira'nın tabutuna sarılan Elmas-Zati Akyürek çiftini yakınları teskin etmeye çalıştı. Nira'nın cenazesi, cuma namazı sonrası kılınan namazın ardından Turgutlu Yeni Mezarlığı'nda gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.


Kalp krizinden ölen 10 yaşındaki Nira, son yolculuğa uğurlandı
Kalp krizinden ölen 10 yaşındaki Nira, son yolculuğa uğurlandı
Kalp krizinden ölen 10 yaşındaki Nira, son yolculuğa uğurlandı
Kalp krizinden ölen 10 yaşındaki Nira, son yolculuğa uğurlandı
Kalp krizinden ölen 10 yaşındaki Nira, son yolculuğa uğurlandı
Kalp krizinden ölen 10 yaşındaki Nira, son yolculuğa uğurlandı
Kalp krizinden ölen 10 yaşındaki Nira, son yolculuğa uğurlandı
Kalp krizinden ölen 10 yaşındaki Nira, son yolculuğa uğurlandı
Kalp krizinden ölen 10 yaşındaki Nira, son yolculuğa uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci

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