Kalp krizinden hayatını kaybettiği ileri sürülen kadını öldürdüğünü itiraf etti
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Kalp krizinden hayatını kaybettiği ileri sürülen kadını öldürdüğünü itiraf etti

Antalya'da, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendirilen kadını öldürdüğünü itiraf eden Adana'daki erkek arkadaşı tutuklandı.

Kalp krizinden hayatını kaybettiği ileri sürülen kadını öldürdüğünü itiraf etti
11.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:20

Antalya'da, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendirilen kadını öldürdüğünü itiraf eden Adana'daki erkek arkadaşı tutuklandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde, 24 Mayıs'ta Gülsüm T'den (46) haber alamayan iş arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine adrese giden polisler kadının cansız bedenini buldu.

Yapılan ön incelemede vücudunda darp izi, kesici ve ateşli silah yarası bulunmadığı belirlenen ve kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen Gülsüm T'nin cenazesi, detaylı inceleme için doku örneği alındıktan sonra toprağa verildi.

Adana'dan 27 Mayıs'ta polis merkezine giden kentteki bir ortaokulda görevli resim öğretmeni Cem Y. (43), Antalya'da ölen Gülsüm T. ile yaklaşık 2,5 yıldan beri arkadaş olduklarını, ölmeden önce yanına gidip birlikte vakit geçirdiklerini, sabah uyandığında ise mutfakta arkadaşının cansız bedenini görünce korkup kimseye anlatamadığını ve Adana'ya döndüğünü belirtti.

Bunun üzerine, hakkında "Olayı bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemek" suçundan işlem yapılan Cem Y. serbest bırakıldı.

Cem Y, bir gün sonra polisi telefonla arayarak Gülsüm T'yi öldürdüğünü itiraf edip vicdan azabı çektiğini, kendi hayatını da sona erdirmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine zanlının adresine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda hap içerek intihar girişiminde bulunan zanlı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zanlının evinde maktulün tuvale işlenmiş yağlı boya resmi, yanında gül ve intihar mektubu bıraktığı öğrenildi.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, 12 Mayıs'ta Antalya'ya gidip Gülsüm T. ile evinde buluştuğunu, sonrasında Adana'ya dönmesine izin vermeyen kız arkadaşını "banyoda birlikte olma" bahanesiyle bornoz kuşağıyla boğduğunu söylediği iddia edildi.

Cem Y, kız arkadaşı Gülsüm T'den kurtulmak için cinayeti işlediğini ve olaydan pişmanlık duyduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Ayrıca, zanlının kız arkadaşını öldürdükten sonra cinayetin ortaya çıkmaması için Gülsüm T'nin cesedini banyodan çıkartıp kıyafetlerini giydirdiği, boynundaki morlukları kapatmak için fondöten sürdüğü, mutfağa götürüp "kahvaltı yaparken boğularak ölmüş" izlenimi vermek için ağzına bir parça ekmek ile peynir sıkıştırıp ocağa da süt koyarak altını yanık halde bıraktığı ve ardından Adana'ya döndüğü ileri sürüldü.

İfadesinin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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