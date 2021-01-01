Son dakika! Kalp krizinden hayatını kaybeden bomba imha uzmanı polis, son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika! Kalp krizinden hayatını kaybeden bomba imha uzmanı polis, son yolculuğuna uğurlandı

01.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:41
Son dakika! Kalp krizinden hayatını kaybeden bomba imha uzmanı polis, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika habere göre Kalp krizinden hayatını kaybeden bomba imha uzmanı polis, son yolculuğuna uğurlandıANKARA'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Salim Değirmenci (51), İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kalp krizinden hayatını kaybeden bomba imha uzmanı polis, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Salim Değirmenci (51), İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan evli ve 2 çocuk babası 27 yıllık polis memuru Salim Değirmenci, yılbaşı akşamı nöbete gitmek için evde hazırlık yaptığı sırada rahatsızlandı. Değirmenci, ailesi tarafından çağrılan ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Değirmenci, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Salim Değirmenci için bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Kemal Karadağ, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Değirmenci'nin mesai arkadaşları, yakınları, eşi, çocukları ile anne ve babası katıldı. Cenaze törenine Değirmenci'nin yıllardır baktığı köpeği de getirildi. Törende Kuran-ı Kerim okunması ardından dua edildi. Salim Değirmenci'nin cenazesi, Karşıyaka Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Son dakika! Kalp krizinden hayatını kaybeden bomba imha uzmanı polis, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! Kalp krizinden hayatını kaybeden bomba imha uzmanı polis, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! Kalp krizinden hayatını kaybeden bomba imha uzmanı polis, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! Kalp krizinden hayatını kaybeden bomba imha uzmanı polis, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika! Kalp krizinden hayatını kaybeden bomba imha uzmanı polis, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR

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