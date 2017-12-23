Kalp Krizi Tostu (Muhteşem Tostlar)

Ben Enes Batur, Muhteşem Tost lar yaptık kalp krizi tostu, etli metli tost kıyma biber ile yaptığımız tostlar ve nükleer bomba tostu eski tostçu erol klasik tostu yaptık çılgın mutfak ta #çılgınmutfak, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.