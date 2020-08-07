Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuşun cenazesi toprağa verildi Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kadir Yaşar, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kadir Yaşar, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Nurdağı ilçesi Uzay Çatılı Pazar yerinde düzenlenen cenaze törenine, Yaşar'ın ailesi ve yakınları ile Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İslahiye Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı kılınmasının ardından Yaşar'ın naaşı Kurudere Mahalle Mezarlığında defnedildi.

Yaşar'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA