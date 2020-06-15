Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
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Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde birliği 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ercüment Kurt'un (30) cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu vefat eden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
15.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:31

Şırnak'ın Silopi ilçesinde birliği 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ercüment Kurt'un (30) cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

Kurt'un, Türk Bayrağına sarılı tabutu Ceyhan Devlet Hastanesi morgundan alınarak Namık Kemal Mahallesindeki baba evine getirdi.

Burada helallik alınmasın ardından Kurt'un naaşı Doruk Mahallesi Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Öğle namazı kılınan cenaze namazının ardından Kurt'un cenazesi aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Törene Kurt'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, İlçe Müftüsü İbrahim Memiş, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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