Kalp krizi sonucu ölen Espiye Kaymakamı Baştürk için tören düzenlendi
Giresun'da, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk için tören düzenlendi.
Giresun'da, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk için tören düzenlendi.
Evinde rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede ölen Baştürk'ün Türk bayrağına sayılı naaşı, Giresun Hükümet Konağı önündeki alana getirildi.
Burada düzenlenen törene, Baştürk'ün yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları katıldı.
Baştürk'ün cenazesi Erzincan Merkez Terzi Baba Camisi'nde, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.
Evinde bulunduğu sırada rahatsızlanan Baştürk, ambulansla Espiye Devlet Hastanesine kaldırılmış ve kalp krizi geçirdiği belirlemişti. Baştürk, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA