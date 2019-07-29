Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden TBMM Eski Başkanı Ferruf Bozbeyli için tören düzenlendi
Törene katılanların görüntüsü TBMM Eski Başkanı Ferruf Bozbeyli'nin naaşının getirilmesi Saygı duruşu ve dua okunması Detay TBMM - Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden TBMM Eski Başkanı Ferruf Bozbeyli için TBMM'de tören düzenlendi - TBMM.
Törene katılanların görüntüsü
TBMM Eski Başkanı Ferruf Bozbeyli'nin naaşının getirilmesi
Saygı duruşu ve dua okunması
Detay TBMM - Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden TBMM Eski Başkanı Ferruf Bozbeyli için TBMM'de tören düzenlendi - TBMM
Kaynak: AA
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