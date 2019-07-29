Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden TBMM Eski Başkanı Ferruf Bozbeyli için tören düzenlendi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden TBMM Eski Başkanı Ferruf Bozbeyli için tören düzenlendi

Törene katılanların görüntüsü TBMM Eski Başkanı Ferruf Bozbeyli'nin naaşının getirilmesi Saygı duruşu ve dua okunması Detay TBMM - Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden TBMM Eski Başkanı Ferruf Bozbeyli için TBMM'de tören düzenlendi - TBMM.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden TBMM Eski Başkanı Ferruf Bozbeyli için tören düzenlendi

Törene katılanların görüntüsü
TBMM Eski Başkanı Ferruf Bozbeyli'nin naaşının getirilmesi
Saygı duruşu ve dua okunması
Detay TBMM - Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden TBMM Eski Başkanı Ferruf Bozbeyli için TBMM'de tören düzenlendi - TBMM

Kaynak: AA
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