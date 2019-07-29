Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden TBMM Eski Başkanı Ferruf Bozbeyli'nin arşiv görüntüsü

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden TBMM Eski Başkanı Ferruf Bozbeyli'nin arşiv görüntüsü

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden TBMM Eski Başkanı Ferruf Bozbeyli'nin arşiv görüntüsü.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden TBMM Eski Başkanı Ferruf Bozbeyli'nin arşiv görüntüsü.

Kaynak: AA
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