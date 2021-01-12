Kalp krizi nedeniyle ölen profesör için Ordu Üniversitesi'nde tören düzenlendi
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Kalp krizi nedeniyle ölen profesör için Ordu Üniversitesi'nde tören düzenlendi

12.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:21
Kalp krizi nedeniyle ölen profesör için Ordu Üniversitesi'nde tören düzenlendi

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Yapar, son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Yapar, son yolculuğuna uğurlandı.

Evinde dün kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yuman Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Başkanı ve fakültenin kurucu dekanı Yapar (68) için Cumhuriyet Yerleşkesi'ndeki fakülte önünde tören düzenlendi.

Yapar'ın yakınlarının taziyeleri kabul ettiği törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Cemil Yapar'ın Ordu'nun yetiştirdiği değerli bilim insanlarından olduğunu söyledi.

Akdoğan, mesai arkadaşının vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Yapar'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Prof. Dr. Cemil Yapar'ın cenazesi, daha sonra Altınordu ilçesindeki Ulu Cami avlusuna götürüldü.

Yapar, cenaze namazının ardından Hatipli Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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